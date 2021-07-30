برشلونة يتفق على انتقال مهاجمه إلى الدوري الإنجليزي

صفقة تصل قيمتها إلى 15 مليون يورو

خطوة جديدة اقترب نادي برشلونة الإسباني من اتخاذها، للتخلص من الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها الفترة الأخيرة.

مارتين برايثوايت مهاجم الفريق الكتالوني أصبح على أعتاب الرحيل، ووجهته القادمة ستكون نادي وست هام الإنجليزي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت وجود محادثات مستمرة بين وست هام وبرشلونة خلال الأيام القليلة الماضية، للتوصل إلى اتفاق نهائي حول الصفقة.

وأوضحت أن هناك حالة كبيرة من التفاهم بين الطرفين، حول انتقال برايثوايت للفريق الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو.

المهاجم الدنماركي لا يمانع الانتقال للهامرز، ولكن الراتب السنوي الذي يعرضه النادي لا يرضي اللاعب حتى الآن.

وست هام ليس هو الفريق الوحيد المهتم بضم برايثوايت، ولكن الأمور تشير إلى اقترابه من وست هام بدرجة كبيرة إذا انتهت أزمة الراتب.

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ميسي يغادر برشلونة مع سواريز، ولابورتا يرفض الاستسلام

وتمثل هذه الصفقة أنباء سارة لجوان لابورتا رئيس النادي، الذي سيتخلى عن لاعب لا يحتاجه الفريق، وسيساعده على حل المشكلة المالية لتسجيل ليونيل ميسي بعد الاتفاق على التجديد له لمدة 5 سنوات.

بطل كوبا أميركا والصديق المقرب لليونيل ميسي عاد من إجازته لينضم لتدريبات برشلونة للمرة الأولى 🇦🇷



سنحتاج وقتًا للاعتياد على سيرخيو أجويرو بقميص جديد غير مانشستر سيتي 👕pic.twitter.com/z6LNnfQpuD — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 30, 2021

وفي سياق متصل انتظم سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة الجديد للمرة الأولى بتدريبات الفريق، بعد عودته من فترة الإجازة بعد الفوز مع بلاده ببطولة كوبا أمريكا.