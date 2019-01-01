برشلونة يتحرك لضم ثنائي كييفو

كييفو يطلب ثمانية ملايين لنجميه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة بدأ مفاوضاته مع كييفو للتعاقد مع التوأم صامويلي وإيمانويل فينياتو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

إيمانويل فينياتو لفت الأنظار مع الفريق المغادر لدوري الدرجة الثانية في الأسابيع الأخيرة من الموسم بعد حصوله على الفرصة للمشاركة أساسياً.

وقال "جيانلوكا دي مارزيو"، الصحفي المتخصص في الانتقالات، إن مبعوثاً من النادي الكتالوني متواجد في مدينة فيرونا للتفاوض مع كييفو لضم موهبتيه.

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🔵🔴 برشلونة 6 🆚 تشيلسي 4 (1999/2000) :



💫لعب الفريقان في دور الثمانية للبطولة، وانتهت مباراة الذهاب في ستامفورد بريدج بفوز تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



💫 وفي لقاء الإياب، قلب برشلونة المباراة بخمسة أهداف لهدف وحيد. pic.twitter.com/9Wzm9AoPXY — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

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وأشار التقرير أن كييفو يطلب ثمانية مليون يورو من أجل التخلي عن الأخوين فينياتو في الانتقالات الصيفية الحالية، المبلغ الذي يسعى برشلونة لتخفيضه.

ويبلغ إيمانويلي من العمر 19 عاماً وسجل هدفاً وصنع آخر في عشر مباريات هذا الموسم، بينما أخيه من مواليد 2004 ويلعب لفرق الناشئين مع النادي الإيطالي.

يذكر أن برشلونة أنهى موسمه بالتتويج ببطولة وحيدة هي الدوري الإسباني بعد خسارة نهائي الكأس ووداع دوري الأبطال من نصف النهائي.