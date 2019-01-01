ريال مدريد يدفع قيمة رحيل كوتينيو من برشلونة

هل يساهم ريال مدريد في رحيل كوتينيو عن برشلونة؟

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

كوتينيو عانى في الموسم الماضي مع برشلونة وكان مصدر انتقادات من الجماهير.

وقالت صجيفة "ماركا" نقلًا عن مصادر إنجليزية إنّ البلوز على استعداد لدفع 160 مليون يورو إلى برشلونة للحصول على خدمات كوتينيو في الصيف وهو ما يقبل به النادي الكتالوني.

وأوضحت أنّ هناك شرطان فقط لحسم الصفقة، الأول يتعلق بموافقة ريال مدريد على دفع 130 مليون يورو لأجل إيدين هازارد.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ تشيلسي لن يكون قادرًا على إتمام الصفقة إلا في حال قبول المحكمة الرياضية الاستئناف الذي قدمه البلوز لتأجيل عقوبة الحرمان من التعاقدات في سوق الانتقالات.

وفي حال سُمح لتشيلسي بضم صفقات جديدة فسوف يختار كوتينيو ليكون أول الوافدين.

جدير بالذكر أنّ برشلونة دفع 120 مليون يورو لضم كوتيينو من ليفربول بجانب 40 مليون متغيرات إضافية.