برشلونة يبعث لنيمار بمفتاح رحيله عن باريس سان جيرمان

نادي برشلونة الإسباني يؤكد لنيمار أن باريس سان جيرمان سيمنع انتقاله لهم طالما هناك إمكانية لبيعه لفريق آخر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة الإسباني قد تحدث مع نيمار مؤخرًا من أجل مناقشة عودته لصفوف البلوجرانا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي قد أخبر نيمار بمراوغة باريس سان جيرمان في المفاوضات بين الفريقين، ومحاولته إفشال الصفقة قبل أن تتم.

وذكرت الصحيفة أن النادي طالب نيمار من جديد بالخروج علانية والتأكيد على رغبته في اللعب لصالح برشلونة من جديد حيث أن ذلك يعد السبيل الوحيد لتحسين موقف البلوجرانا في المفاوضات.

⭕️ جماهير باريس سان جيرمان متحفظة على تصريح نيمار منذ فترة قريبة في حوار أُجري معه بأن اللحظة الأبرز التي يتذكرها في مسيرته هي الريمونتادا على باريس -فريقه الحالي الذي يدافع عن ألوانه-



للأمانة تصريح مستفز وغير مسؤول من نيمار ✋ https://t.co/ht7HC2KF8J — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يدرك حقيقة واضحة وهي أن باريس سان جيرمان لن يقوم ببيع اللاعب لهم طالما هناك إمكانية تسمح له باللعب في فريق آخر.

ورفض باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة عدة عروض من برشلونة لضم اللاعب من ضمنها عروضًا تبادلية، حتى أن النادي الفرنسي عرض خدمات نيمار مقابل الحصول على كوتينيو و١٠٠ مليون يورو، أو كوتينيو وسيميدو ومبلغ مالي لكن النادي الكتالوني غير مستعد لتقديم أي أموال في الصفقة.

وهدد باريس سان جيرمان في المفاوضات برشلونة بريال مدريد، حيث ذكر أن النادي المدريدي قدم عرضًا أفضل للحصول على خدمات النجم البرازيلي في الفترة الماضية.

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ولا يمانع برشلونة من إدخال كوتينيو في الصفقة لكن النادي يرفض تمامًا فكرة التخلي عن سيميدو، وفي نفس الوقت يعرض عدة أسماء آخرى على باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "آس" في المقابل أن جوزيه ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لن يسافر لباريس من أجل التفاوض مع إدارة الفريق الفرنسي بشأن اللاعب كما فعل من قبل مع فرينكي دي يونج، بل يخطط لمقابلة ناصر الخليفي منتصف هذا الشهر خلال اجتماع رؤساء الأندية الأوروبية المقرر إقامته في مدينة ليفربول.

جدير بالذكر أن نيمار كان تلقى هجومًا كبيرًا من جماهير باريس سان جيرمان مساء الأمس في افتتاح مباريات الفريق بالدوري الفرنسي أمام نيم.