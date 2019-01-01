مبابي: الأمور ستختلف لو رحل نيمار عن باريس سان جيرمان

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يؤكد أن رحيل نيمار عن الفريق لصالح برشلونة سيجعل الأمور مختلفة داخل الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أن رحيل نظيره البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة السابق خلال الصيف الجاري سيجعل كل شيء مختلف في صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب التفوق على نيم في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي، وأكد خلالها أن رحيل نيمار لن يكون سهلًا.

⭕️ جماهير باريس سان جيرمان متحفظة على تصريح نيمار منذ فترة قريبة في حوار أُجري معه بأن اللحظة الأبرز التي يتذكرها في مسيرته هي الريمونتادا على باريس -فريقه الحالي الذي يدافع عن ألوانه-



للأمانة تصريح مستفز وغير مسؤول من نيمار ✋ https://t.co/ht7HC2KF8J — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وقال مبابي عند سؤاله إذا كان الفريق يتطور عن الموسم الماضي: "الأمر يعتمد على العديد من الأشياء، لكن دعونا لا نكذب على أنفسنا، علينا أن نرى أولًا ما الذي سيحدث مع نيمار".

وأضاف: "الأمور لن تكون كما هي في الفريق حال بقى نيمار أو رحل، لكن علينا أن نحاول تقديم أفضل ما لدينا من أجل الجماهير".

والد نيمار يزيد الغموض حول مستقبل البرازيلي

وكان نيمار قد تغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الافتتاحية من النسخة الجديدة التي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف نظيفة، والسبب المعلن كان عدم اكتمال تعافيه من الإصابة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن برشلونة قد اقترب من استعادة اللاعب في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان تشمل مواطنه البرازيلي كوتينيو.