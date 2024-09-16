برشلونة يكافئ يامال براتب كبير.. وتحديد مدة العقد الجديد!

ما خطة البارسا؟

يواصل لامين يامال تقديم مستويات مبهرة منذ ظهوره الأول مع برشلونة، حتى أصبح نجم الفريق الأول رغم أنه عمره لم يتجاوز 17 عامًا.

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ويقود يامال برشلونة هذا الموسم لصداة الليجا بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات، حيث سجل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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وحسب صحيفة ماركا، فإن برشلونة اتفق مع وكيل يامال جورجي مينديش على تحسين عقد اللاعب بما يتوافق مع قدراته، علمًا بأن عقده الأخير جرى توقيعه في أكتوبر 2023.

وأضافت: "المفاوضات جارية لرفع راتب يامال هذا الموسم (ليصبح ضمن فئة رواتب الكبار)، كما سيتم وضع أسس لتوقيع عقد احترافي عندما يبلغ 18 عامًا حتى 2030".

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وختمت: "باريس سان جيرمان على استعداد لدفع 200 مليون يورو مقابل ضم اللاعب في الموسم الماضي، لكن برشلونة واضح تمامًا بأنه لن يستمع إلى أي عرض، ففكرة الإدارة الرياضية هي بناء فريق رائع للمستقبل، إنهم يريدون حماية اللاعب، ويفعلون الشيء نفسه مع باو كوبارسي وفيرمين فيرمين وجافي".