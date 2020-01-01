برشلونة يؤجل التجديد لشتيجن وفرق أوروبا تتأهب

نادي برشلونة يقرر تأجيل مفاوضات التجديد مع مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق لما بعد تحديد الخسائر الاقتصادية لأزمة كورونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد قرر تأجيل مفاوضات التجديد مع حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن الإدارة تسعى لتقييم الخسائر المادية في البداية قبل أن تستأنف المفاوضات.

يأتي كل هذا بالرغم من أهمية تجديد اللاعب بالنسبة للإدارة، بالأخص في ظل وجود أنباء عن اهتمام عدد من أندية أوروبا بالحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

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وشهدت الأيام الماضية جولات مفاوضات عديدة بين برشلونة وتير شتيجن لكن النجم الألماني والذي يسعى للبقاء في صفوف البلوجرانا رفض كل العروض التي قُدمت له.

ويعد عقد تير شتيجن الحالي من أقل العقود في برشلونة، وأوضحت الصحيفة أنه يتقاضى راتبًا أقل من بعض اللاعبين الذين لا يشاركوا حتى مع الفريق.

وينتهي التعاقد الحالي بين برشلونة وتير شتيجن بنهاية موسم 2021-2022 وذكرت الصحيفة أن النادي قد يضطر لبيعه بنهاية العام الجاري لو لم يجدده حتى يستفيد ماديًا.

جدير بالذكر أن عدة أندية بالفعل تتابع تير شتيجن، على رأسها بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيان.