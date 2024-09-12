تينتا يدافع عن نفسه من اتهامات أتلتيك بيلباو

كشف فيليكس تينتا، وكيل النجم الإسباني نيكو ويليامز، السبب الحقيقي وراء فشل انتقال لاعب أتلتيك بيلباو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.

وفشل برشلونة في إقناع أتلتيك بيلباو بإطلاق سراح نيكو ويليامز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصًا في ظل الطلبات المادية المرتفعة للنادي الباسكي والتي لا تتناسب مع ظروف البارسا الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد فيليكس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "قرر نيكو ويليامز البقاء في بيلباو لمدة عام آخر. نحن هنا للعمل، وندعمه في جميع قراراته وننصحه بالطبع، لكنه هو الذي قرر البقاء وهذا كل شيء".

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واعترف وكيل ويليامز بأنه "كان صيفًا مكثفًا ومرهقًا، لقد مر نيكو بعام مذهل. لقد أكد ذلك بالنسبة لي من خلال كونه أفضل لاعب في كأس أمم أوروبا. من الواضح أننا شهدنا الكثير من الحركة في الميركاتو".

ودافع تينتا عن نفسه من الاتهام الملتصق به كونه أكثر الوكلاء الذين يخرجون اللاعبين من أتلتيك بيلباو إلى أندية أخرى، قائلًا: "هذا هو مصير وكلاء اللاعبين منذ أن بدأنا. سأعطيك مثالًا في حالة نيكو. لم أبعده عن النادي بل على العكس كان يريد البقاء".

وختم: "عندما يريد اللاعب وعائلته الاستمرار في النادي، فإنهم يبقون وعندما لا يريدون الاستمرار، يغادرون. الوكيل لا يضع مسدسًا على رؤوسهم لإجبارهم على الرحيل. كل شخص ولاعب يقرر أين يريد أن يكون".