"لم نرغب في تفكيك الفريق".. ديكو يكشف عن الإغراء الذي كاد أن يدمر برشلونة

اللعب المالي النظيف لم يجبر برشلونة على تفكيك مشروعه

كشف ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، عن تلقيه العديد من العروض المغرية لحل الأزمة المالية التي مر بها العملاق الكتالوني هذا الصيف.

برشلونة اضطر للتخلي عن لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وإعادته لمانشستر سيتي، مقابل جلب الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، ووفقًا لما قاله ديكو، فإن النادي كان من الممكن أن يتخلى عن المزيد من اللاعبين لجلب صفقات أخرى.

وقال البرتغالي في مقابلة أجرتها قناة النادي معه:"كانت هناك بعض العروض للاعبين بالفريق، لكننا كنا واضحين أننا لا نريد خسارة أي لاعب مهم، أردنا الحفاظ على الفريق الذي نبنيه منذ سنوات بدلًا من تفكيكه".

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وأضاف:"عدم الوقوع في إغراء البيع من أجل حل أزمة اللعب المالي النظيف لم يكن سهلًا، ولكننا كنا واضحين بشأن رغبتنا في الحفاظ على العناصر الموجودة لدينا".

وبالنسبة لانطباعه عن هانز فليك:"إنه شخص هادىء ومجتهد، لديه أفكار واضحة ومتطلب للغاية ويعرف دائمًا ما يجب القيام به ويحب العمل بجد".

سبب التعاقد مع داني أولمو:"يمنحنا التوازن في وسط الملعب، يتمتع بملف تعريف مختلف عن لاعبي الوسط الموجودين لدينا، ومع عودة الشباب سنكتسب المزيد من الجودة الهومية بوجوده".

يذكر أن برشلونة يتمتع ببداية قوية للموسم تحت قيادة فليك، حيث فاز الفريق في أول 4 مباريات بالدوري الإسباني، ليحتل صدارة المسابقة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.