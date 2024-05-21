عقده ينتهي في صيف 2025

قرر برشلونة تجديد عقد موهبة الفريق هيكتور فورت، الذي ظهر بشكل جيد هذا الموسم تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "المحادثات شبه منتهية بين اللاعب وإدارة البارسا، حيث تم التوصل إلى اتفاق كامل لتمديد العقد الذي ينتهي في 2025".

وأضافت: "وكيل فورت هو نفسه وكيل تشافي، فرناندو سولاناس، لكن وضع المدرب (بشأن البقاء أو الرحيل) لن يؤثر على الظهير الشاب على الإطلاق، إنهما موقفان مختلفان ويعطي هيكتور الأولوية أيضا لاستمراريته كلاعب في برشلونة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت إلى أنه "تم الاتفاق على كل شيء بين اللاعب والنادي، الشيء الوحيد المفقود هو توقيع العقود، يمكن أن يكون التأجيل بسبب انتظار وصول اللاعب إلى 18 عاما في 2 أغسطس المقبل، حتى يتمكن من التجديد لأكثر من 3 سنوات".

وينتهي عقد فورت الحالي في 2025، ويبلغ شرط إطلاق سراحه 6 ملايين يورو فقط، علمًا بأنه خاض 9 مباريات مع الفريق الأول قدم خلالها 3 تمريرات حاسمة.