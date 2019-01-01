عضو مجلس إدارة برشلونة ينصح برشلونة بعدم ضم نيمار

البرازيلي يريد العودة إلى برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نصح توني فريكسا، عضو مجلس إدارة برشلونة السابق، النادي الكتالوني بعدم إعادة التعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وشغلت صفقة عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة الصحف منذ بداية الصيف، وإن كانت إدارة النادي الإسباني نفت إمكانية حدوثها.

رسمياً - الشرطة البرازيلية تغلق التحقيق في اتهام نيمار بالاغتصاب

وقال فريكسا مع "جول": "هناك أسباب عدة، يمكنني ذكرها على مدار نصف ساعة، السبب الأهم هو أن نيمار قضا العامين الأخيرين في أخبار أبعد ما تكون عن الكرة".

وأكمل: "لا يمكن التشكيك في جودته، ولكن هناك شكوك حول الأداء الخاص به مستقبلاً، الطريقة التي غادر بها ومقاضاته برشلونة، لا أعرف إذا كان الفريق يحتاجه بعد جريزمان".

وأردف: "أحب المشاريع التي تكمل القطع الناقصة في الفريق، وليس إضافة النجوم، كيف تضيف نيمار إلى فريق يملك ميسي، سواريز، جريزمان، كوتينيو، وديمبيلي، أمر غير عقلاني".

وواصل فريكسا: "هنا وسطاء يعملون على حدوث الصفقة، هؤلاء يهمهم السعر فقط، أموال ضخمة تدفع كعمولة، نيمار مثال على تلك الصفقات".

واستطرد: "لا يوجد أموال مثلاً لتحديث كامب نو، صوتي كان منذ خمسة أعوام لذلك المشروع الذي كان يفترض أن يبدأ قبل ثلاث سنوات".

ردًا على رونالدو .. كم أنفق برشلونة ولم يتوج بدوري أبطال أوروبا؟

وختم فريكسا حديثه حول صفقة أنطوان جريزمان: "أتلتيكو يريد فقط إرضاء جمهوره، حتى الآن لم يتقدم بطلب للمحكمة الاجتماعية بخصوص الثمانين مليوناً، رئيس برشلونة أكد عدم وجود وثائق تثبت حدوث الصفقة قبل 30 يونيو، لذا لا قلق".

يذكر أن توني فريكسا كان عضواً في مجلس إدارة برشلونة تحت قيادة الرؤساء خوان لابورتا، ساندرو روسيل، والحالي جوسيب بارتميو، وترشح للرئاسة في 2015.