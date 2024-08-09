خطوة مفاجئة يتخذها بيلباو قد تعني اقتراب نيكو ويليامز من برشلونة!

لابورتا سيقود المفاوضات بنفسه

خطوة جديدة اتخذها نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، قد تعني حدوث انفراجة في صفقة انتقال جناحه الشاب نيكو ويليامز إلى صفوف برشلونة بالميركاتو الصيفي الحالي.

ويليامز يعتبر من الأهداف الرئيسية للنادي الكتالوني خلال الأسابيع القليلة الماضية، نظرًا لحرص إدارته على تدعيم فريق المدرب هانز فليك بأحد أهم مواهب أوروبا، عن طريق ضم الجناح الذي ساهم في فوز إسبانيا بلقب يورو 2024، ولكن الصفقة تبدو مٌعقدة للغاية بسبب تمسك بيلباو بمطالبه المالية وأزمة برشلونة الاقتصادية التي تُصعب من تسجيله للصفقات الجديدة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الباسكي، قرر استبعاد ويليامز تمامًا من رحلة الفريق المتوجهة إلى ألمانيا لمواجهة شتوتجارت في البروفة الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

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وأشارت إلى أن اللاعب يحرص حاليًا على التدرب بشكل صامت وعدم الحديث عن مستقبله، وترك الباب مفتوحًا أمام الانتقال إلى برشلونة خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو، رغم الفيديو الذي ظهر فيه مؤخرًا بعد عودته للتدريبات، وتلميحه بإمكانية البقاء مع ناديه الحالي لموسم آخر.

ومن جانبه لا يزال برشلونة مصممًا على موقفه من ويليامز، وتبين أنه بعد إغلاق صفقة التعاقد مع داني أولمو من لايبزيج، قرر جوان لابورتا رئيس النادي الحفاظ على اتصالاته مع وكيل الجناح الشاب، كما أبدى استعداده من أجل الدخول بنفسه في عملية المفاوضات لتسهيل الصفقة.

جدير بالذكر أن صاحب الـ22 سنة لديه شرط جزائي في عقده مع بيلباو بـ58 مليون يورو، ويشترط النادي الباسكي على أي طرف يريد التعاقد مع اللاعب دفع هذا المبلغ، وينتظر برشلونة الحصول على موافقة الدولي الإسباني أولًا قبل تفعيل هذا الشرط.