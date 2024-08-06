فيديو | "لقد عدت".. نيكو ويليامز يصدم برشلونة برسالة واضحة!

ماذا قال نجم بيلباو؟

ألمح نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو إلى فشل انتقاله لبرشلونة، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان برشلونة قريبًا من التعاقد مع ويليامز في الميركاتو الحالي، وصرّح رئيس النادي جوان لابورتا بأنهم "قادرون من الناحية المالية على حسم الصفقة".

لكن يبدو أن الأمور تعقدت في الأسابيع الأخيرة، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض المغرية، بفضل أدائه المثالي في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) والتي توّج بها المنتخب الإسباني.

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وعاد نيكو ويليامز إلى تدريبات أتلتيك بيلباو مؤخرًا، استعدادًا للموسم الجديد في الدوري الإسباني.

وقال ويليامز في مقطع فيديو، نشرته القناة الرسمية لأتلتيك بيلباو: "لقد عدت! أتطلع حقًا إلى هذا الموسم (2024-2025).. هيا أتلتيك".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن برشلونة يعتزم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ويليامز (58 مليون يورو)، في ظل رغبة اللاعب ارتداء القميص الكتالوني.