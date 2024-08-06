رغم الفيديو الصادم .. برشلونة يحضر لمفاجأة في صفقة نيكو ويليامز!

القصة لا تزال مستمرة

استيقظ عشاق نادي برشلونة الإسباني صباح اليوم، الثلاثاء، على مقطع فيديو صادم، يظهر فيه نيكو ويليامز في تدريبات أتلتيك بيلباو.

الجناح الإسباني الذي ارتبط بشدة للانتقال إلى برشلونة بعد مساهمته في فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024 هذا الصيف، قال خلال هذا المقطع "لقد عدت! أتطلع حقًا إلى هذا الموسم (2024-2025).. هيا أتلتيك"، مما دفع البعض للإيمان بأن الصفقة قد ماتت تمامًا، بسبب الأنباء المستمرة حول تعقد المفاوضات بين بيلباو والنادي الكتالوني.

صحيفة "سبورت" قالت عكس ذلك تمامًا، حيث شددت على تمسك برشلونة بالتعاقد مع الجناح الشاب، وإصرار النادي على القتال للحصول على خدماته حتى اللحظات الأخيرة بالميركاتو الصيفي الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن المحادثات لا تزال مفتوحة بين الطرفين، بعد العرض الأخير الذي تقدم به برشلونة منذ حوالي 10 أيام بأرقام اتفقت عليها جميع الأطراف، حيث ينتظر جوان لابورتا رئيس النادي الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني لتسجيل لاعبين جدد بما يتماشى مع قاعدة 1/1 الشهيرة الخاصة بحد الرواتب في الليجا.

وعلاوة على ذلك، يأتي ضمان التعاقد مع داني أولمو من لايبزيج واقتراب الصفقة من الإعلان الرسمي، كدفعة حقيقية لمشروع البلوجرانا، وإظهار لنيكو ويليامز مدى جدية الإدارة في تدعيم الفريق للمنافسة على البطولات.

ومن المتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة حاسمة للغاية لإغلاق هذا الملف تمامًا، سواء بتفعيل برشلونة للشرط الجزائي في عقد اللاعب بـ58 مليون يورو وتسجيله، أو تأجيل الحلم لموسم آخر في حالة استقرار الجناح الشاب على البقاء مع بيلباو.