"لن نقف مكتوفي الأيدي".. رئيس بيلباو يحذر رابطة الليجا من مخطط برشلونة!

ما مصير نيكو ويليامز؟

هدد أتلتيك بيلباو بمقاضاة نادي برشلونة، إذا حاول التعاقد مع لاعب الفريق نيكو ويليامز عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده بسوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رئيس بيلباو، جون أوريارتي، في تصريح لـ"El Correo"، إنه تحدث مع رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس، وحذره من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا "فعّل برشلونة بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب".

ويرى رئيس بيلباو أن برشلونة لا يمكنه دفع الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز، لأنه بذلك سوف ينتهك الضوابط الاقتصادية لليجا (قاعدة 1-1) المتعلقة بالإنفاق والرواتب".

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وحسب " El Correo"، فقد حلل مسؤولو النادي الباسكي حسابات برشلونة، ورأوا أنه من المستحيل على البلوجرانا إنجاز هذه العملية".

وأوضح مسؤولو بيلباو أنهم كانوا على استعداد للطعن، حال تفعيل بند الشرط الجزائي، لأنهم اعتبروا أن برشلونة لا يمتثل لقواعد الحد الأقصى للراتب، إذ يمكن إلغاء أي عملية خارج الحدود الاقتصادية.

وختمت: "بيلباو حذّر الليجا من أن توقيع برشلونة مع نيكو ويليامز سوف يؤدي إلى صراع كبير، معتبرًا أن استمرارية اللاعب أمر مفروغ منه، على الأقل هذا الموسم".