فيدال يرفض التعليق على قرار برشلونة استعادة نيمار

جوارديولا كان قد شكك في نجاح اللاعب البرازيلي في كامب نو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال مسلسل "عودة نيمار لكامب نو" يُثير الكثير من التساؤلات والجدل في الصحافة الرياضية، وقد رفض أرتورو فيدال التعليق على قرار ناديه استعادة اللاعب البرازيلي.

كان بيب جوادريولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد شكك في قدرة نيمار على النجاح مجددًا في البارسا، ذلك بعد قضائه موسمين صعبين مع باريس سان جيرمان تخللهما العديد من الإصابات الخطيرة.

رسميًا | ساربيا الصفقة الصيفية الأولى لباريس سان جيرمان

فيدال سُئل عن رأيه في عودة نيمار، فرفض التدخل في قرارات ناديه، موضحًا "أنا بالفعل ألعب مع الأفضل في برشلونة، وليس من شأني الحديث عن رغبة النادي في استعادة نيمار".

واصل اللاعب المتواجد حاليًا البرازيل لخوض غمار بطولة كوبا أمريكا مع تشيلي "أنا مركز حاليًا مع المنتخب الوطني ومحاولة الفوز بتلك البطولة، بعدما الذهاب للعطلة".

"هناك أشخاص في برشلونة هم المسؤولون عن تلك الأشياء".

أخيرًا قال نجم تشيلي أنه لا يخشى الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة نصف النهائي أمام بيرو تحرمه اللعب في النهائي، مؤكدًا أنه سيحصل على تلك البطاقة لو تطلب الأمر ذلك لأن الأهم لديه تقديم مباراة قوية والوصول للنهائي للمرة الثالثة على التوالي.