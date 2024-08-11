برشلونة يحصل على موافقة ويليامز.. وتحديد موعد إعلان الصفقة!

قال نعم للبارسا..

كشف تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن إمكانية تعاقد برشلونة مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت صحيفة سبورت عن مصادر في برشلونة، إن "نيكو ويليامز قال نعم للبارسا.. أخبرنا أنه يريد المجيء هذا الصيف".

ويسعى برشلونة للتعاقد مع ويليامز في الميركاتو الحالي، بعدما قدم أداء مثاليًا مع منتخب إسبانيا، وساهم في التتويج بكأس أمم أوروبا (يورو 2024) الشهر الماضي.

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وأوضحت المصادر: "حان الوقت الآن لتصميم الهيكل اللازم لتمويل دفع الشرط الجزائي في عقد ويليامز، وهو أمر لن يكون سهلا، لكنه ضروري لتنفيذ العملية".

ويعتقد برشلونة أنه سيوقع عقود نيكو ويليامز الأسبوع المقبل، لكن الأمر ليس سهلًا لأنه يجب أن يدفع حوالي 62 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي إلى جانب ضريبة القيمة المضافة.