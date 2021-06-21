"برشلونة مهدد بالحرمان من تسجيل عقد ميسي الجديد"

خافيير تيباس يحمل النبأ الأسوأ لجماهير برشلونة!

نادي برشلونة يواجه خطر عدم تجديد عقد ميسي بالجبر حتى لو اتفق مع الأرجنتيني على تجديد عقده في الأيام المقبلة.

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن إمكانية حرمان برشلونة من تسجيل عقد ميسي الجديد حال قام الفريق بتجديده.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن مخالفة برشلونة للحد الأقصى الخاص بالرواتب.

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وقال تيباس: "برشلونة تجاوز بالفعل الحد الأقصى للرواتب المحدد له سلفًا، تلك ستكون مشكلة بالنسبة لهم".

وأضاف: "أتمنى أن يستطيعوا الحفاظ على ميسي، لكن للقيام بذلك عليهم أن يخفضوا بعض الرواتب في أماكن أخرى".

وكان لابورتا قد أكد على ضرورة بقاء ميسي وقال: "أنا أحب بقاء ميسي في برشلونة، وأحب أن يتم أمر التجديد بأسرع وقت ممكن، هو يساعدنا بكل شكل ممكن".

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت أن يكون الحد الأقصى للرواتب في برشلونة بالموسم الماضي هو 382 مليون يورو.

جدير بالذكر أن تخطي حاجز الرواتب المحدد يعرض برشلونة لخطر المنع من تسجيل العقود الجديدة بما فيها عقد ميسي، أو منع الانتقالات في الصيف.