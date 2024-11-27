فليك يزف نبأ سعيدًا بشأن يامال.. وأزمة كبرى تواجه دي يونج

متى يعود نجم البارسا؟

زف الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، نبأ سعيدًا بشأن لاعب الفريق المصاب لامين يامال، وذلك قبل الاستعداد لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني.

وتسببت الإصابة في غياب يامال عن مباراتي ريال سوسيداد (التي خسرها برشلونة 1-0) وسيلتا فيجو (التي انتهت بالتعادل 2-2)، ما أفسد انطلاقة البارسا المثالية في الليجا هذا الموسم، كما لم يشارك في مواجهة بريست بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وقال فليك، في مقابلة عقب الفوز على بريست بثلاثية نظيفة: "أخبرت لامين يامال أنني آمل أن يكون معنا يوم السبت (أمام لاس بالماس)، سيتدرب معنا غدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعيدًا عن يامال، يواجه فرينكي دي يونج أزمة كبرى بعدما أطلق عدد من الجماهير صافرات الاستهجان ضده حين دخل بديلًا في مواجهة بريست (بالدقيقة 88) أثناء ارتدائه شارة القيادة، وذلك بسبب أدائه المتواضع في ظل عودته مؤخرًا من سلسلة إصابات متكررة.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن دي يونج يواجه انتقادات خلف الأبواب المغلقة بسبب افتقاره إلى العدوانية، في فريق ملتزم بالضغط.

وشارك دي يونج في 9 مباريات من أصل 19 هذا الموسم مع برشلونة (بإجمالي 410 دقائق من 1710 دقيقة ممكنة)، ورغم ثقة هانز فليك في اللاعب، إلا أن كل شيء قد يتغير بعدما استعاد المدرب "فيرمين لوبيز وجافي وكاسادو وبيدري إلى جانب داني أولمو".