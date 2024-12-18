المعادلة تغيرت.. برشلونة يجهز للمرحلة الثانية في مستقبل لامين يامال

متى يوقع؟

تتمسك إدارة برشلونة بخطة تجديد عقد نجم الفريق الشاب لامين يامال حتى عام 2030، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.

وكان برشلونة قد أطلق خطة تتشكل من مرحلتين لتجديد عقد يامال، بدأت بعقد لمدة 3 سنوات، في صيف 2023، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به الفيفا للاعب قاصر.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد اتفق ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، وجورجي مينديش وكيل اللاعب، على تمديد عقده حتى عام 2030 عندما يبلغ 18 عامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت: "بسبب قوانين الفيفا التي تحدد مدة عقود اللاعبين القُصّر، تم تجديد عقد يامال في البداية لمدة 3 سنوات فقط، لكن هناك اتفاقًا على تمديد آخر حتى 2030 بمجرد أن يبلغ اللاعب السن القانوني (18 عامًا)".

وواصلت: "من الواضح أن المعايير الاقتصادية لتمديد عقد يامال المقبلة قد تغيرت، بعد القفزة النوعية التي حققها اللاعب في الموسم الماضي، مع حصوله على بطولة أوروبا (يورو 2024) وفوزه بجائزة الفتى الذهبي".

وختمت: "ارتفعت قيمته السوقية إلى 150 مليون (بزيادة 90 مليونًا عن العام الماضي)، لهذا السبب لا تزال شروط العقد الضخم الذي سيوقعه لامين قيد الدراسة، كان منديش مؤخرًا في برشلونة لمواصلة المضي قدمًا في المفاوضات التي ستنتهي على خير".