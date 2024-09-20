"لو أرادوا قتلي أنا هنا".. جدة يامال تتحدى الكارهين والحاسدين لنجم برشلونة

رسالة شديدة اللهجة من جدة الجناح الشاب

خرجت جدة النجم الإسباني لامين يامال، لتكشف عن التهديدات التي تتلقاها بالقتل على مدار الأشهر الماضية، بسبب الجدل المُثار حول حفيدها وابنها.

يامال يعبر عن اعتزازه بأصوله مع كل هدف يسجله، وذلك بالابتسام نحو الكاميرا وعمل إشارة الرقم "304"، وهي الأرقام التي ينتهي بها الرمز البريدي لحي الطابقة العاملة في روكافوندا "ماتارو" والذي نشأ فيه اللاعب الشاب مع عائلته.

خافيير فيونتيس، مراسل من "Espejo Público" الإسبانية، توجه إلى هذه المنطقة للحديث مع فاطمة جدة يامال، حيث قالت:"الآن أنا لا أستطيع الأكل بسبب ما حدث مع منير ابني، بطني انغلقت تمامًا من الصدمة، هم يحسدوننا أيضًا".

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وكشفت كذلك عن عدم رغبتها في مغادرة الحي التي تعيش فيه، ولكنها قد تكون مضطرة إلى ذلك بسبب الكراهية الموجهة إلى حفيدها لامين، وأضافت بشكل حازم:"إذا أرادونا قتلي فأنا هنا".

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ويأتي حديث فاطمة جدة يامال، تعقيبًا على الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرًا، بتعرض ابنها منير، والد لامين، للطعن في أحد الأحياء في إسبانيا، وسط ظهور مزاعم حول قيام الجناة بهذه الجريمة عقابًا له على فشله في إقناع ابنه بتمثيل بلده الأم المغرب.