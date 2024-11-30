"لقد انخفض مستوانا" | تصريح غاضب من رافينيا بسبب أخطاء برشلونة.. ولوبيز يستنكر قرار الحكم

ماذا قال نجما البارسا؟

أعرب رافينيا دياز نجم برشلونة عن استيائه الشديد من الخسارة أمام لاس بالماس، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وبينما كان البارسا متأخرًا بهدف نظيف في عقر داره، ملعب مونتجويك، تمكن رافينيا من إحراز التعادل في الدقيقة 61، إلا أن الضيوف عادوا للتقدم مرة أخرى بهدف فابيو سيلفا في الدقيقة 67.

وقال رافينيا، في تصريحات عقب المباراة: "هناك الكثير من الأشياء التي نقوم بها بشكل خاطئ، ويجب علينا أن نغيرها".

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وأضاف: "لا أهتم بهدفى، أنا غاضب جدًا، علينا أن ننظر إلى ما نفعله بشكل خاطئ، لقد انخفض مستوانا وأصبحت المباريات أكثر صعوبة".

من جهته، يرى فيرمين لوبيز لاعب برشلونة، أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء لصالح زميله باو كوبارسي (قبل نهاية المباراة)، موضحًا: "لقد داس عليه. لا أعلم لماذا لم يتم احتسابها".

وطالب برشلونة بركلة جزاء في الدقيقة 86، حيث أظهرت الإعادة دهس مدافع لاس بالماس قدم كوبارسي، الذي أشار لمساعد الحكم بقطع جوربه ونزول الدماء من قدمه، لكن الحكم أدريان كورديرو فيجا لم يذهب لرؤية اللقطة عبر تقنية الفيديو.