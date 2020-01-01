كومان يؤكد رغبته في ضم مدافع مانشستر سيتي

المفاوضات مستمرة بين الطرفين

كشف رونالد كومان مدرب برشلونة، عن رغبة ناديه في التعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جارسيا ارتبط بالرحيل عن سيتي على مدار الأسابيع الماضية، بعد رفضه التجديد للفريق الإنجليزي، قبل دخوله العام الأخير من عقده.

كومان خرج في المؤتمر الصحفي، لمواجهة إشبيلية، غداً، الأحد، بالدوري الإسباني، للحديث عن آخر تطورات الصفقة.

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وقال الهولندي:"نهاية السوق يوم الإثنين القادم، لذلك نحن في محادثات من أجل التعاقد معه، لدينا 3 أو 4 مدافعين فقط".

وأضاف:"لا يمكنني الخوض في الكثير من التفاصيل، هناك اتصالات مع مانشستر سيتي، ولكن لا أعلم هل ستتم الصفقة أم لا".

وأما عن اللعب ضد إشبيليه:"فريق قوي جداً ويمتلك طموح الفوز بالبطولات، مع مدرب رائع يعمل بجد، لكن نمتلك الثقة الكافية من أجل التغلب عليهم".

المستوى ضد سيلتا:"نحتاج للمزيد من الوقت بعد تغيير النظام، الفريق لعب الشوط الثاني ضد سيلتا فيجو بحماس كبير وأنا أحب ذلك، الثقة في أنفسنا كانت السبب الرئيسي في الانتصار".

رحيل عثمان ديمبيلي:"لا أستطيع أن أقول الكثير عن هذه المسألة، أحاول تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفريق، لدينا ترينكاو وبيدري وكذلك ديمبيلي الذي يتمتع بعمق أكبر، لم أتحدث عن مستقبله مع أحد حتى الآن".

مستوى كوتينيو:"هو لاعب جيد للغاية، تعلم الكثير في إنجلترا وبايرن ميونخ، كان يحقق أقصى استفادة من كل مباراة، يكتسب الثقة معنا بصورة تدريجية".

الوقوع أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا:"يمكننا أن نكون سعداء بهذه القرعة، النطاق الزمني قبل اللعب ضدهم سيكون ضيق للغاية وعلينا أن نكون مستعدين، ولكن يجب الفوز أولاً على فيرينكفاروس في افتتاح دور المجموعات".

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الحالة المعنوية لليونيل ميسي:"تدرب بشكل جيد منذ اليوم الأول، وبذل قصارى جهده لصالح الفريق، ليس لدي أي شكوى منه، ساعد الفريق أمام سيلتا باللعب من الخلف، ولا يوجد أي نقاش حول جودته، بالنسبة لي كان دائماً الأفضل في العالم والآن شاهدت ذلك بنفسي بعد العمل معه".

وأما عن التعاقد مع ممفيس ديباي:"هناك مركزان نريد تدعيمهما، قلب الدفاع ومركز المهاجم الصريح، قدوم ديباي سيتيح لنا المزيد من الحلول بكل تأكيد".

يذكر أن برشلونة يلعب غداً ضد إشبيلية بالدوري الإسباني، وهو في المركز الخامس بـ6 نقاط، بفارق نقطة عن خيتافي المتصدر.