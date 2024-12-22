"بادرة احترام".. قرار استثنائي من برشلونة قبل مباراة كأس ملك إسبانيا

ما قرار البارسا؟

اتخدت إدارة برشلونة قرارًا استثنائيًا بشأن مباراة الفريق أمام بارباسترو، المقررة يوم 4 يناير المقبل، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النادي الكتالوني قرر التخلي عن طلب (حصة تذاكر) لمباراة بارباسترو.

وقالت إيلينا فورت، نائبة الرئيس جوان لابورتا، في كلمة أمام الجمعية العامة الاستثنائية، إن "برشلونة تنازل عن حقه في الحصول على حصة قانونية تبلغ 10% من التذاكر كبادرة احترام للأندية المتواضعة حتى يتمكنوا من تلبية طلبات المشجعين المحليين في يوم تاريخي".

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ومن المقرر أن تطرح تذاكر المباراة للبيع أمام الجمهور العام غدًا الإثنين، علمًا بأن سعة ملعب مونسيبال تبلغ 6000 مقعد.

وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة بارباسترو، الذي صعد على حساب إسبانيول، وسبق وخسر أمام البارسا بنتيجة (3-2) في الدور نفسه من نسخة الموسم الماضي.