كاشيما الياباني يعلن انتقال نجمه رسمياً إلى برشلونة

اللاعب يخوض تجربة فريدة من نوعها في الليجا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن كاشيما أنتلرز الياباني رسمياً انتقال لاعبه هيروكي أبي إلى صفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير في الأسبوع الماضي أكدت وجود مفاوضات متقدمة بين بطل الليجا والفريق الياباني بخصوص أبي.

وذكر كاشيما في بيان رسمي عبر موقعه أن الاتفاق تم بين الناديين، وأن اللاعب سينتقل لإسبانيا لتوقيع الكشف الطبي وتوقيع العقود.

وأبدى اللاعب سعادته بالانتقال لبرشلونة في حديثه لنفس الموقع، متوجهاً بالشكر لعائلة كاشيما، وتطلعه للعب مع فريقه الجديد، مؤكداً صعوبة التحدي.

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أبي من مواليد 1999، حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في اليابان عام 2018، وشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية الأخيرة.

وخاض أبي 76 مباراة بقميص كاشيما في مختلف المسابقات في مركزه كرأس حربة، وسجل 10 أهداف.