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برشلونة يدفع قيمة فسخ تعاقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد

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(C)Getty Image
تقارير صحفية تؤكد أن برشلونة قد حسم صفقة ضم أنطوان جريزمان بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي برشلونة قد حسم صفقة ضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد بشكل نهائي.

جاء هذا بحسب ما أكد جمال جبلي، مراسل شبكة قنوات بي ان سبورتس في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ذكر أن برشلونة دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد.

الأنباء التي نقلها جمال جبلي أكدتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث ذكرت أن النادي الكتالوني دفع ١٢٠ مليون يورو هي قيمة فسخ تعاقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد.

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وكان برشلونة قد قرر أن يقدم اللاعب بدون جماهير نظرًا للخوف من أي مواجهات بينه وبين محبي النادي الكتالوني بعدما رفض الانضمام في الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة خلال الدقائق أو الساعات المقبلة، على أن يتم تقديم اللاعب في ملعب كامب نو غدًا الجمعة.

جدير بالذكر أن قيمة الشرط الجزائي لجريزمان في الموسم الماضي كانت ١٠٠ مليون يورو قبل أن يمدد تعاقده، وترتفع تلك القيمة مؤخرًا، ثم تنخفض بنهاية الموسم الماضي لـ ١٢٠ مليون.

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