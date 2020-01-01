برشلونة يغير موقفه من فيدال

التشيلي كان من أفضل لاعبي البلوجرانا هذا الموسم

تحدثت تقارير في إسبانيا عن تغير في موقف برشلونة بخصوص مستقبل لاعبه أرتورو فيدال واستمراره الموسم المقبل، خصوصاً في وجود اهتمام من عدة أندية.

فيدال يملك عقداً مع النادي الملكي حتى 2021، ودار الحديث عن إمكانية بيعه الصيف الحالي حتى لا يفقد في القادم مجاناً.

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ولكن "موندو" أوضحت أن التوجه الحالي لإدارة النادي الكتالوني هي الإبقاء على النجم التشيلي الموسم القادم بعد تألقه خلال الجاري واحتلاله موقعاً أساسياً.

وكشفت الصحيفة أن مصادر داخل النادي أفصحت لها بأن تم حسم بقاء فيدال الموسم المقبل، خصوصاً في ظل صعوبة بيعه، عكس موقف إيفان راكيتيتش.

وأضاف التقرير أن تراجع اهتمام إنتر عن ضم التشيلي، وفشل محاولة مقايضته مع لاوتارو مارتينيز، أو ميراليم بيانيتش في يوفنتوس كانت عاملاً إضافياً.

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وأفادت الصحيفة بوجود عرض من قبل إيفرتون في الأيام الماضية للاعب، والسبب هو إعجاب كارلو أنشيلوتي بفيدال، ولكن برشلونة سيرفضه.

فيدال سجل ثمانية أهداف هذا الموسم مع البلوجرانا حتى الآن، المعدل الأعلى له تهديفياً خلال مسيرته الكروية مقارنة بما خاضه من لقاءات.