كأس العالم للسيدات
الانتقالات

برشلونة وفالنسيا يتنافسان على ناشيء بايرن ميونخ

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
اللاعب تألق في مونديال الشباب
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير أمريكية أن كريس ريتشاردس، لاعب بايرن ميونخ الشاب، يحظى باهتمام من الليجا الإسبانية، وبالتحديد برشلونة وفالنسيا.

اللاعب الشاب تألق مؤخراً مع منتخب الولايات المتحدة في مونديال تحت 20 عاماً، وبلغ ربع النهائي مع الفريق، قبل أن يخسر من الإكوادور.

وقالت "سي بي إس" الأمريكية أن اللاعب الشاب يحظى بمتابعة من فالنسيا، والذي يعمل على تجهيز عرض لضمه من بايرن الصيف الجاري.

اختيارات المحررين

سواريز: برشلونة مطالب بالبحث عن مهاجم جديد

من يوفيتش إلى هازارد، ريال مدريد يستعيد يده الطولى في الميركاتو

وتحدث التقرير أن اللاعب كان تحت المتابعة في مونديال الشباب ليس فقط من فالنسيا ولكن من برشلونة كذلك.

وأشار التقرير أن بايرن ليس عازماً على التفريط في الناشيء، ولكن قد يعيره لأحد الأندية الألمانية من أجل اكتساب الخبرات.

المدافع الأمريكي الشاب يبلغ من العمر 19 عاماً وشارك في خمس لقاءات مع الولايات المتحدة في مونديال الشباب.

إغلاق