فالفيردي يفتح الباب أمام مشاركة ميسي ضد إنتر

أبرز ما جاء في مؤتمر إرنستو فالفيردي قبل مواجهة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة إن مشاركة ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي في مباراة الفريق أمام إنتر غدًا ستتحدد بعد التدريبات الأخيرة للفريق اليوم.

وظهر إرنستو فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وإنتر والتي ستلعب غدًا على ملعب كامب نو، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحول المواجهة أمام إنتر أكد فالفيردي أنها ستكون صعبة خاصة بعد المستويات القوية التي قدمها النيراتزوري فيما مضى من الموسم الحالي.

وقال المدير الفني لبرشلونة: "ميسي يوم أمس تدرب مع المجموعة في أكثر من نصف الحصة التدريبية، وديمبيلي تدرب لفترة أطول، ولكنها لم يستطيعا إكمال الحصة كاملة"

وأضاف: "حتى الآن لا أملك القول الفصل فيما يتعلق بمشاركتهما، علينا الانتظار، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تعويض الغيابات، وإن كنا سنفقتد ميسي وديمبيلي كثيرًا في حال غابا"

وتابع: الإعداد البدني مهم للغاية، لا يمكن لعب كرة قدم جيدة دون إعداد بدني جيد، نهتم بكل الجوانب خلال التدريبات ونعطي كل شيء حقه، لا صحة لتأكيدات غياب ميسي أو مشاركته، أكرر فقط لن نخاطر به، سننتظر وسنرى"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وحول جريزمان قال: "هو لاعب رائع ومرن ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، بالنسبة لي كل لاعب يتحدد مركزه بناء على إمكانياته واحتياجات الخطة والفريق، لعبه على اليسار؟ خلال أغلب مسيرته شاهدته يلعب على اليسار، هو يفضل اللعب في مراكز الهجوم بشكل عام"

وفيما يخص مستقبله وضح: "أنا مرتاح هنا، أشعر أنني في مكاني، يجب علينا نحن المدربون أن نتعامل مع ضغط المباريات والنتائج والصحافة، أشعر بأنني بحالة جيدة، ولا أشعر أنني أواجه خطر الإقالة من منصبي، برشلونة هو بيتي"

وأشار: "نحاول تصحيح الأخطاء ونعلم أن التعثرات في بداية الليجا وضعت علينا ضغطًا كبيرًا، ولكننا نعمل بشكل جيد ونركز حاليًا على المباراة المقبلة"

وقال كذلك: "إن دوري أبطال أوروبا يأتي دائمًا في وقت مناسب لنا جميعًا، يسعدنا أن نتمكن من اللعب في هذه البطولة، إنتر يدخل المباراة في وضع جيد، لقد فاز في كل مبارياته في الدوري الإيطالي، سيكون لديه الحافز من أجل الفوز وسيكون لدينا أيضًا"

وحول إنتر أضاف: "هم فريق جيد ولم يقدموا أفضل أداء لهم ضد سلافيا براها، لا يمكن الاعتماد على نتيجة مباراتهم الأولى في دوري الأبطال من أجل التحضير للمواجهة أمامهم، نحن نلعب على أرضنا لذلك مطالب الفوز ستكون مضاعفة، البعض يرى إنتر مرشحًا أبرز للفوز؟ كل شخص من حقه اعتقاد ما يريد"

وفيما يتعلق بهدف برشلونة الحالي قال: "هدفنا الآن تصدر هذه المجموعة والتأهل في المركز الأول، هذا ما نعمل من أجله، بعد الصعود سنفكر في الهدف القادم"

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يذكر أن برشلونة قد تعادل في المباراة الأولى له في دوري أبطال أوروبا سلبًا بدون أهداف أمام بوروسيا دورتموند، بينما تعادل إنتر إيجابيًا مع سلافيا براها بهدف لمثله.