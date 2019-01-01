داني ألفيش: جوارديولا هو عبقري كرة القدم الذي جاءنا كهدية

داني ألفيش يتحدث عن مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق ومانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا

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تحدث الظهير الأيمن السابق لبرشلونة داني ألفيش عن المدرب بيب جوارديولا، حيث ذكر أنه عبقري كرة القدم الذي جاء لحقبة برشلونة التاريخية كهدية من السماء.

وكان ألفيش قد لعب في برشلونة في الفترة ما بين 2008 و2016، حيث عاصر العديد من المدربين ولكن أكثرهم نجاحًا وتأثيرًا كان جوارديولا من 2009 إلى 2012.

وحول ذلك، تحدث ألفيش عن تلك الفترة الذهبية وعن القيمة التي أضافها بيب جوارديولا داخل النادي وكذلك داخل كل لاعب شارك تحت قيادته.

وقال: "أعتقد أن بيب جوارديولا عبقري، قدمته لنا كرة القدم كهدية، وكنا محظوظين أكثر من غيرنا في هذه الفترة بأنه قادنا نحن لنقدم كرة القدم التي قدمناها"

وأضاف: "كمدرب هو مميز وكشخص أيضًا، لقد كان قادرًا على إخراج أفضل ما يمتلكه كل لاعب، لقد خلق روح واحدة داخل الفريق بين هؤلاء الذين يلعبون دائمًا ومن لا يشاركون كثيرًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وتابع: "هذه التركيبة تضعه في مكان خاص وفي وضع مختلف عن البقية، هو عبقري ملتزم ومنهجي ومتكامل، وهذا ما يجعله فريدًا من نوعه"

وأردف: "أينما ذهب يعطي بصمته، سواء بات الفريق يفوز أكثر مما كان الوضع قبله أو أقل، إلا أن اللاعب الذي يعمل معه لا يمكن أن يكون هو نفسه، أي لاعب يلعب تحت قيادته يمر بفترات تجعله أفضل في كل شيء، يتعلم الانضباط والكثير من الأشياء داخل كرة القدم ذاتها"

وحول الثورة التي أقامها في برشلونة قال: "لقد كانت فترة فريدة في تاريخ كرة القدم، نجحت في الفوز مع برشلونة بـ 23 لقبًا أنا وزملائي في الفريق، لقد كان أمرًا تاريخيًا بالفعل"

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يذكر أن داني ألفيش قد رحل عن برشلونة في 2016 بعد خلاف مع إدارة النادي الكتالوني ورئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، حيث انضم إلى يوفنتوس مجانًا ليقضي هناك موسمًا واحدًا ينتقل بعده إلى باريس سان جيرمان.