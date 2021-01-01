برشلونة ضد غرناطة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة وبرشلونة وغرناطة والتي تقام بملعب لوس كارمينيس في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

هذه المباراة ستشهد الظهور رقم 600 بقميص البلاوجرانا لواحد من أساطير النادي ألا وهو بوسكيتس، مما سيجعله رابع أكثر اللاعبين تمثيلًا للعملاق الكتالوني في تاريخه بعد كل من تشافي، ميسي وإنيستا

تشكيل غرناطة

يبدأ المدرب دييجو مارتينيز بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

روي سيلفا

كارلوس نيفا - دومينجيوس دوارتي - جيرمان سانشيز - ديميتري فولكيير

مونتورو - يان إتكي

داروين ماتشيس - يانخيل هيريرا - أنطونيو بويرتاس

روبيرتو سولدادو

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا- أوسكار مينجويزا - رونالد أراوخو- سيرجينو ديست

سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - بيدري - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

ولترتيب هدافي الدوري الإسباني اضغط هُنا

المزيد من الفرق

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هُنا

في المقابل سيدخل فريق غرناطة اللقاء في المركز السابع برصيد 24 نقطة فقط، وفي أول مباراة، وسيسعى الفريق لاستعادة الثقة مرة أخرى أمام العملاق الكتالوني بعد أن سقط أمام إيبار في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.

يحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 17 مباراة متخلفًا عن أتلتيكو مدريد الذي يتوجد في الصدارة بفارق 7 نقاط بالتمام والكمال وعن ريال مدريد بواقع 5 نقاط، وسيسعى الفريق لمواصلة نتائجه الجيدة بعد أن فاز في أخر مباراتين على ويسكا وأتلتيك بلباو.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين برشلونة ضد غرناطة في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.