سيتين يطلب من برشلونة الإبقاء على فيدال

صدمة قوية لنادي إنتر الإيطالي بالميركاتو الشتوي

يميل كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة، للإبقاء على لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال بصفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

فيدال أبدى رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني بسوق الانتقالات الشتوية الحالية، نظراً لعدم رضاه عن موقفه مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

ومع رحيل فالفيردي وإقالته هذا الأسبوع عن تدريب الفريق بعد خسارة كأس السوبر المحلي، يبدو أن الوضع سيتغير تماماً مع سيتين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت رغبة سيتين بالحفاظ على فيدال حتى يونيو القادم، نظراً لحاجته لتواجده بخط وسط الفريق.

ويأتي قرار مدرب برشلونة الجديد، حرصاً منه على الاستفادة من لاعب الوسط التشيلي، لإيمانه بقدراته على المساعدة في المنافسة على جميع البطولات.

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ومن المقرر أن يبقى فيدال حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، بوجود إمكانية استمراره لفترة أطول في حالة ظهوره بمستوى مميز مع سيتين.

وتمثل هذه الأنباء صدمة قوية لنادي إنتر الإيطالي، حيث كان يطمح مدربه كونتي لضم لاعب الوسط المخضرم والعمل معه من جديد، لتدعيم صفوف فريقه للمنافسة على لقب الدوري ضد فريقه السابق يوفنتوس.