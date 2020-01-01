ميسي في رسالة خاصة لكاسياس: كنت منافساً لطيفاً

وصفه بأحد أصعب الخصوم على مدار مسيرته

انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، لمجموعة كبيرة من الداعمين للحارس الإسباني إيكر كاسياس بعد قرار اعتزاله.

كاسياس أعلن إنهاء رحلته مع كرة القدم، أمس الثلاثاء، بعد مشواره الطويل مع ريال مدريد وبورتو، عقب معاناته من نوبة قلبية العام الماضي.

شبكات التواصل الاجتماعي شهدت حالة كبيرة من التضامن والتعاطف مع كاسياس، لينضم ميسي لهذه المجموعة من النجوم الكبار برسالة عبر صحيفة "as" الإسبانية.

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وقال الأرجنتيني:"إيكر يتقاعد اليوم، لكنه دخل تاريخ كرة القدم منذ فترة طويلة، ليس بسبب ما قام به على صعيد الأندية فقط، ولكن لإنجازاته الدولية أيضاً".

وأضاف:"أنت حارس مرمى مذهل، والحقيقة أن مواجهتك كانت صعبة جداً، ولكن بالنظر إلى الوراء، كنت منافساً لطيفاً في كل مرة لعبت أمامك بعيداً عن الخصومة".

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يذكر أن كاسياس سبق وأن مدح ميسي هو الآخر، حيث وصفه بالمهاجم الأفضل الذي لعب أمامه على الإطلاق في أكثر من مناسبة.