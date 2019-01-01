كوتينيو يجبر ريال مدريد على الاحتفاظ ببيل ويحرمهم من نيمار

كيف تسببت صفقة كوتينيو إلى بايرن ميونخ في تغيير خريطة سوق الانتقالات؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية عن كواليس انضمام فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونخ وتأثير الصفقة على مستقبل جاريث بيل في ريال مدريد ونيمار في باريس سان جيرمان.

بايرن ميونخ أعلن رسميًا التعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة مع خيار أحقية الشراء بنهاية الموسم.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ ريال مدريد حاول بيع بيل إلى بايرن ميونخ خلال الساعات الماضية تمهيدًا لتمويل صفقة نيمار من باريس سان جيرمان وخفض قائمة الرواتب.

وأوضحت أنّ النادي البافاري وضع كوتينيو خيارًا أساسيًا ولكن تأخر برشلونة في الرد دفعه للتفكير في بيل.

وحينما علم النادي الكتالوني بالأمر أسرع في حسم صفقة البرازيلي مما قد يجعل ريال مدريد غير قادر على الدخول في صفقة نيمار.

وفي حال تخلى النادي الملكي عن جلب نيمار فقد يوافق باريس سان جيرمان على شروط البلوجرانا للتعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا مما قد يعيد اللاعب إلى "كامب نو".

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو يقود صفقة إعادة نيمار إلى برشلونة ويحاول إتمامها قبل غلق سوق الانتقالات خاصة وأنّ اللاعب يفضل ارتداء قميص البلوجرانا.

جدير بالذكر أنّ الصحافة الفرنسية أكدت أنّ باريس قد لا يفرط في نيمار حال لم يتلقى العرض المناسب.