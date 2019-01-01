برشلونة وبايرن ميونخ يعلنان صفقة كوتينيو

البرازيلي إلى ألمانيا من إسبانيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن برشلونة وبايرن ميونخ إتمام صفقة انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو من بطل الليجا إلى صفوف بطل البوندسليجا على سبيل الإعارة.

وكان الحديث في الأيام الماضية تزايد عن توجه البرازيلي إلى ميونخ معاراً بدلاً من الدخول ضمن صفقة انتقال نيمار من بي إس جي.

وقال بايرن على حساباته على وسائل التواصل إن اتفاقاً قد تم مع برشلونة لاستعارة اللاعب مع أحقية الشراء للموسم المقبل.

وأضاف البيان أن كوتينيو يتوقع وصوله مساء الأحد أو الإثنين للخضوع للفحوصات الطبية والتوقيع على العقود لإتمام الصفقة.

وأكد جييرمو أمور، مسؤول العلاقات في برشلونة، هو الآخر وجود اتفاق مع بايرن من أجل إعارة كوتينيو الموسم المقبل.

ولعب كوتينيو الموسم الماضي 54 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، وسجل 11 هدف وصنع خمسة.