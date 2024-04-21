برشلونة غاضب من "تصرف غير مسبوق" قبل كلاسيكو مدريد!

ماذا حدث؟

كشف تقرير صحفي إسباني عن غضب مسؤولي برشلونة بسبب تصرف غير مسبوق قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة سبورت أن "هناك غضب في بعثة البارسا بسبب عدم وجود قوات تأمين من الشرطة الوطنية في مطار مدريد أو الفندق، كما هو معتاد، ما أدى إلى حالة من الفوضى".

وأوضحت أن "البروتوكول والمعتاد دائمًا عندما يسافر فريق برشلونة إلى مدريد هو أن يرافق وكلاء الشرطة الوطنية البعثة من المطار إلى فندق التجمع على متن الحافلتين الخاصتين بالفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت إلى أن "الحافلتين اللتين كانتا تقلان اللاعبين والطاقم الفني وصلتا إلى فندق إنتركونتيننتال دون حماية، ولم يكن هناك أي أثر للشرطة الوطنية عند مدخل الفندق، حيث كان هناك أكثر من 200 شخص ينتظرون الفريق".

وختمت: "أمن الفندق وضع حواجز على كلا الجانبين، لكن بمجرد وصول الحافلات، تجاوز الناس الحواجز دون أن يمنعهم أحد، ما تسبب في فوضى (سابقًا كانت الشرطة تتعامل مع المشجعين)، ولم تتمكن وسائل الإعلام من التقاط صور للفريق، لأن الناس تجمعوا حول الحافلة".