سقوط ريال مدريد ينهي 325 يومًا "من العذاب" لبرشلونة!

بعد أولى جولات الليجا..

تعثر ريال مدريد بالتعادل أمام مضيفه مايوركا (1-1) أمس الأحد، ضمن الجولة الافتتاحية بالدوري الإسباني.

ورغم التقدم بهدف رودريجو في الشوط الأول، إلا أن مايوركا تعادل عن طريق موريكي في الدقيقة 53، دون أن ينجح الفريق الملكي -بتشكيلته المدججة بالنجوم- في هز الشباك من جديد.

في المقابل، تمكن برشلونة من الفوز على فالنسيا في ملعب ميستايا بنتيجة 2-1، علمًا بأنه كان متأخرًا بهدف نظيف، قبل أن يعود بثنائية روبرت ليفاندوفسكي.

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وحسب برنامج "إل شرينجيتو" الإسباني، فإن برشلونة يتقدم على ريال مدريد في جدول ترتيب الليجا، لأول مرة منذ 325 يومًا".

وأضاف: "آخر مرة تقدم البارسا على الريال في جدول ترتيب الدوري الأسباني كانت في الجولة السادسة من الموسم 2023-24 (23 سبتمبر)".