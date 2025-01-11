"موضوع تنظيمي"

كشف تقرير صحفي عن سر الرسالة التي تلقاها هانز فليك مدرب برشلونة بشأن رغبة ثنائي الفريق رونالد أراوخو ورافينيا في الاجتماع معه.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد التقطت رسالة ظهرت على "ساعة فليك الذكية"، أثناء حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني غدًا الأحد على ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية.

وأشعلت الرسالة التي أرسلها أرناو بلانكو، عضو الجهاز الفني للبارسا من فندق الإقامة: "سيدي، أراوخو ورافينيا يريدان التحدث معك"، حالة من الجدل بين الجماهير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "ماركا"، أن "سبب اجتماع أراوخو ورافينيا مع فليك يتعلق بالأمور التنظيمية للفريق، خاصة أن الثنائي ضمن القادة الرسميين ودورهم التحدث باسم الفريق".

ونقلت عن مصادر بغرفة ملابس الفريق الكتالوني: "السبب ببساطة هو أن أراوخو ورافينيا، القائد الثاني والرابع في الفريق، أرادا التحدث كمتحدثين باسم زملائهم حول موضوع تنظيمي ذي طابع داخلي مع المدرب".

وكانت أنباء ترددت حول رحيل أراوخو في الميركاتو الشتوي الجاري، وهو ما علق عليه فليك في المؤتمر الصحفي بقوله: "عندما بدأت رحلتي كمدرب في برشلونة، رأيت أن هناك الكثير من الشائعات، رونالد عاد للتو من إصابة خطيرة، وهو الآن في حالة جيدة للعب، إنه خيار ممتاز أمامنا ولاعب محترف للغاية، لذلك لا نريد التحدث عن التكهنات ونركز على استعدادنا للمباراة القادمة".

وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر بعد الفوز على أتلتيك بيلباو (2-0)، بينما تفوق ريال مدريد على مايوركا (3-0).