تصرف فليك عقب طرد شتشيسني يكشف الدور "القيادي" للشاب كاسادو في برشلونة

ماذا حدث؟

في مشهد لافت للأنظار خلال نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، لجأ هانز فليك مدرب البارسا إلى اللاعب الشاب مارك كاسادو، في أكثر أوقات الفريق صعوبة.

تلقى فويتشيك شتشيسني بطاقة حمراء في الدقيقة 56، ما جعل برشلونة يكمل المباراة بـ10 لاعبين فقط، واحتاج فليك لتعديل بعض الأمور التكتيكية على الفور.

واستدعى فليك لاعب الوسط الشاب لنقل التعليمات إلى اللاعبين، بدلًا من الاعتماد على أحد القادة المُخضرمين، مثل روبرت ليفاندوفسكي أو أحد قلبي الدفاع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد شرح المدرب الألماني تعليماته لكاسادو على خط التماس، قبل أن ينطلق اللاعب الشاب إلى منتصف الملعب، ويجمع جميع زملائه في الفريق حوله باستثناء الحارس إيناكي بينيا، حيث استمع الجميع بانتباه شديد إلى كلماته.

وأوضحت: "كانت صورة اللاعب الإسباني وهو يتحدث على أرض ملعب الجوهرة المشعة في وسط دائرة، ويستمع إليه بقية اللاعبين، تأكيدًا على أنه يتمتع بقدرة قيادية هائلة".

وقدم كاسادو أداء مثاليًا أمام ريال مدريد، رغم خطئه في الهدف الأول لكيليان مبابي، ليتوّج الفريق بلقب السوبر بعد الفوز (5-2) في المملكة العربية السعودية.