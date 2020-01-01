كم عدد بطولات ريال مدريد وبرشلونة؟ ومن الأكثر فوزًا بالكلاسيكو؟

شهد الفصل الأخير من صراع برشلونة وريال مدريد ترجيح كفة البلاوجرانا، فكم عدد البطولات التي حصل عليها كل منهما؟ ومن فاز أكثر بالكلاسيكو؟

شهد 1 مارس 2020 الكلاسيكو رقم 244 حيث تقابل ريال مدريد وبرشلونة في سانتياجو بيرنابيو.

في ديسمبر 2019 تعادل الفريقان 0-0، وتقدم الكتلان نحو الصدارة بفارق نقطتين عن الريال، لكن الميرينجي حقق الفوز في مباراة العام الجديد للعودة إلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني على أمل البقاء هناك حتى نهاية الموسم.

لكن من منهما الفريق الأفضل في الكلاسيكو وفي عدد البطولات ريال مدريد أم برشلونة؟ جول يلقي نظرة على كيفية مقارنة أكبر ناديين في العالم على مر السنين، كما يرى البعض.

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من فاز بالكلاسيكو أكثر بين ريال مدريد وبرشلونة؟

حملت مواجهة الدوري الإسباني في مارس الرقم 244 من الكلاسيكو، على الرغم من أن ريال مدريد مدريد وبرشلونة التقيا 34 مرة أخرى في مباريات ودية ومباريات استعراضية.

كان فارق الفوز باللقاء بين الفريقين قليل للغاية لصالح الكتلان، لكن فوز الريال الأخير عادل الكفة وأصبح لديه 96 فوزًا هو الآخر، لكن على صعيد الليجا فإن الملكي هو الأكثر فوزًا بفارق مباراة واحدة.

البطولة الكلاسيكو فوز ريال مدريد فوز برشلونة التعادل الدوري الإسباني 181 73 72 36 كأس الملك 36 12 16 8 دوري أبطال أوروبا 8 3 2 3 بطولات أخرى 20 8 6 6 المجموع 244 96 96 52

في المسابقات الأخرى غير الدوري الإسباني، فإذا نظرنا إلى كأس الملك سنجد أن برشلونة هو الأكثر فوزًا في 36 كلاسيكو، بينما ريال مدريد هو الأكثر فوزًا في دوري أبطال أوروبا أو كأس أوروبا.

منذ أن جعل برشلونة بيب جوارديولا مدربًا له في صيف عام 2008، فإن المد يتحول.

في الدوري الإسباني، فاز البلاوجرانا بـ 13 كلاسيكو منذ تعيين جوارديولا، وتعادل أربعة وخسر أربعة. وفاز أيضاً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010-2011، وكانت المرة الأولى التي يتقابل فيها الفريقان في دوري الأبطال منذ 2002.

ريال مدريد وبرشلونة .. من يمتلك بطولات أكثر؟

شهدت فترة هيمنة برشلونة الأخيرة تجاوز ريال مدريد من حيث عدد البطولات، على الرغم من أن الملكي لا يزال متقدمًا في الدوري الإسباني.

فاز البلانكوس بـ 33 لقب من الليجا - وهو رقم قياسي - ويتقدم على البلوجرانا بسبعة ألقاب، والأمر أكثر وضوحًا عندما يتعلق بدوري أبطال أوروبا، مع امتلاك الميرينجي 13 أمام خمسة للكتلان.

فاز الريال بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي الآن) مرتين ، في حين أن برشلونة هو البطل التاريخي لكأس الكؤوس الأوروبية التي ألغيت بأربعة انتصارات.

فاز البلوجرانا بكأس المعارض بين المدن - الذي أصبح فيما بعد كأس الاتحاد الأوروبي - ثلاث مرات، ولكن ذلك قبل الاعتراف بالبطولة من قبل الاتحاد الأوروبي.

البطولة ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني 33 26 كاس الملك 19 30 السوبر الإسباني 10 13 دوري أبطال أوروبا 13 5 كأس الكؤوس الأوروبية 0 4 الدوري الأوروبي 2 0 كأس السوبر الأوروبي 4 5 كأس العالم للأندية 4 3 المجموع 85 95

لقد فاز برشلونة بكأس الملك 11 مرة أكثر من ريال مدريد، ويمكنك أن ترى قوتهم في الفترة الأخيرة في حقيقة أنهم ليسوا متخلفين كثيراً عندما يتعلق الأمر بكأس العالم للأندية - وهي المنافسة التي بدأت في عام 2000 فقط.

مرة أخرى ، نظرة فاحصة على التاريخ الأحدث تقدم صورة أكثر جاذبية للبلاوجرانا.

منذ موسم 1990-1991 ، فاز الفريق بالدوري الإسباني 16 مرة لثمانية لصالح الريال. وفاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا خمس مرات في نفس الفترة، فيما فاز الملكي بذات الأذنين 6 مرات منذ ذلك الحين.

عانى كلا الناديين بشكل مستمر في السبعينيات والثمانينيات حيث سيطرت الأندية الإنجليزية والإيطالية والألمانية ، ولكن الفرق في الأرقام القياسية لمنافسي الكلاسيكو يعود الفضل في العقدين السابقين لذلك.

فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا خمس مرات متتالية بين 1956 و 1960 ومرة أخرى في عام 1966، كما سيطروا على الدوري الإسباني، وفازوا به 18 مرة بين 1950 و 1980 إلى خمس مرات لبرشلونة.

ريال مدريد وبرشلونة .. من لديه ألقاب فردية أكثر؟

تم تعريف العصر الحالي لكرة القدم بعصر رونالدو وميسي بقدر ما حدده ريال مدريد وبرشلونة كأندية ، على الرغم من أن كريستيانو رونالدو قد كسر هذه الصورة منذ الانضمام إلى يوفنتوس.

بدأت منافسة اللاعبان على الكرة الذهبية منذ أن قرر كريستيانو مغادرة مانشستر يونايتد إلى الدوري الأسباني.

تجاوز ميسي رونالدو بستة كرات ذهبية إلى خمسة للمهاجم البرتغال عندما حصل عليها ديسمبر 2019.

اللقب ريال مدريد برشلونة الكرة الذهبية 11 12

فوز ميسي يعني أن برشلونة يتقدم بـ 12 كرة ذهبية إلى 11 لريال مدريد. يوهان كرويف - الذي حصل على الجائزة ثلاث مرات، الأقرب لرونالدو وميسي، إلى جانب ميشيل بلاتيني - فاز بها مرتين في قميص بلاوجرانا، وريفالدو ورونالدينيو، كما حصل عليها خريستو ستويتشكوف ولويس سواريز (الكبير).

بعد أن فاز ألفريدو دي ستيفانو بالكرة الذهبية مرتين، وريموند كوبا في سنوات متتالية في الخمسينات من القرن الماضي ، ابتعد ريال مدريد - وهو أمر ممتع للتفكير فيه الآن نظرًا لشهرته المعاصرة لتوقيعه "Galacticos ''.

لم يأت البالون دور التالي للريال حتى عام 2000 ، وقد يكون من المثير للجدل تصنيفه فقط على أنه فوز في مدريد نظرًا لأنه ذهب إلى لويس فيجو، الذي قضى نصف العام على الجانب الآخر في برشلونة قبل انتقاله المفاجئ إلى العاصمة.

فاز بالكرة الذهبية رونالدو نازاريو وفابيو كانافارو قبل سيطرة كريستيانو رونالدو وميسي، وفاز مودريتش بالجائزة في 2018 متقدمًا على الدون في حين أن ليونيل ميسي لم يحتل أي مركز من الثلاثة الأولى.