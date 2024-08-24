الاتفاق لم يتم بعد .. مشكلة جديدة قد تؤجل ظهور داني أولمو مع برشلونة

"طريقة كوندي" تظهر كأحد الحلول

مرة أخرى سيكون على عشاق برشلونة الانتظار، من أجل رؤية الصفقة الأهم للنادي هذا الصيف، وهو النجم الإسباني داني أولمو القادم من لايبزيج.

أولمو الذي تألق مع إسبانيا في يورو 2024 وساهم في فوز الفريق بالمسابقة، انضم لبرشلونة مقابل 55 مليون يورو، ولكنه لم يظهر حتى الآن بسبب عدم تسجيله بقائمة العملاق الكتالوني بالدوري الإسباني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن اللاعب الذي غاب عن فوز برشلونة في الجولة الأولى من الليجا ضد فالنسيا، أصبح مهددًا بالحرمان من الظهور أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي ذلك بسبب عدم إتمام برشلونة إغلاق اتفاقية الرعاية الجديدة مع شركة "نايكي" الأمريكية للملابس الرياضية، والتي كانت تهدف إلى حل جميع مشاكل اللعب المالي النظيف، والسماح للنادي بالدخول إلى المستوى 1-1 لتسجيل لاعبيه بشكل طبيعي، وذلك لأنها تعطي برشلونة مكافأة تجديد قدرها 150 مليون يورو، بالإضافة إلى 90 مليونًا بشكل ثابت.

وتسير المفاوضات حاليًا بين برشلونة ونايكي في مرحلة متقدمة للغاية بعد عدة أشهر من المحادثات، إلا أن الطرفين لم يتمكنا بعد من وضع اللمسات الأخيرة على جميع التفاصيل حتى هذه اللحظة.

وبصرف النظر عن حقيقة أن رابطة الليجا قامت بمراجعة وثائق عقد شركة "أرماك" التي أودعت 40 مليون يورو في خزائن برشلونة، وهو المبلغ الذي لم تدفعه شركة ليبيرو، إلا أن اتفاقية نايكي هي الحل الأكثر تأثيرًا لتسجيل أولمو.

وهناك طريقة أخرى قد يلجأ لها برشلونة، وهي الحصول على موافقة مجلس الإدارة في الليجا، وهو الأمر الذي تم بالفعل مع جول كوندي وإينيجو مارتينيز في الصيفين الماضيين، لذلك سيكون علينا الانتظار حتى الساعات الأخيرة قبل مواجهة اليوم، السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.