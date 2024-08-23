برشلونة يلعب بالنار .. لابورتا يلجأ إلى حيلة كوندي "الفعالة" لتسجيل داني أولمو

هل يظهر أولمو بقميص البارسا أمام بيلباو؟

بعد نجاح برشلونة في التعاقد مع النجم الإسباني داني أولمو، بات العائق الأخير أمام ظهوره مع الفريق في المباريات هو تسجيله ضمن قائمة البارسا.

وحتى الآن، لم يستطع برشلونة تسجيل أولمو في قائمته ولن يكون متاحًا لخوض مباراة أتلتيك بيلباو المرتقبة غدًا السبت في الليجا، بسبب عدم قدرته على توفيق أوضاعه المالية وتحقيق التوازن في قانون اللعب المالي النظيف.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن إدارة الرئيس جوان لابورتا نجحت في التخلص من بعض الأعباء المالية برحيل إلكاي جوندوجان بالمجان إلى مانشستر سيتي واقتراب رحيل فيتور روكي معارًا إلى ريال بيتيس.

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وأوضحت أن جوندوجان من ذوي الرواتب العالية في الفريق، ومع رحيله سيوفر النادي حوالي 18 مليون يورو في الموسم، وبالتالي سيتمكن من استخدام 70% من راتبه، بخلاف حوالي 13 مليون يورو سيتم توفيرهم بعد رحيل روكي.

واستدركت الشبكة الإسبانية: "لكن ذلك أيضًا لن يكون كافيًا لتسجيل أولمو، حيث سيتعين عليهم تحرير حوالي 20 مليون يورو، من خلال رحيل فاي إلى رين وبيع لينجليت أو كريستنسن أو إريك".

ونوهت إلى أن هناك طريقًا آخر قد تسلكه إدارة برشلونة، حيث يمكنها تقديم اعتماد وضمانات مالية إلى رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، ستكون قيد التنفيذ، حيث يلتزم البارسا بتنفيذ هذه الخطة مقابل السماح له بتسجيل أولمو ليخوض مباراته الأولى في الليجا أمام بيلباو.

وأوضحت أن إدارة لابورتا فعلت نفس الأمر من قبل، لتسجيل جويل كوندي في أسرع وقت، بعدما هدد اللاعب بالرحيل عن النادي وقبول عرض من تشيلسي، إذا لم يجد اسمه في قائمة الفريق.