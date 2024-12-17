بعد أنباء رحيله بالمجان .. لابورتا يحذر الصحف الكتالونية ويخرج برسالة جديدة عن أولمو

أزمة قوية تواجه النادي الكتالوني

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن بذله محاولات مكثفة من أجل التمكن من تسجيل عقد الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في شهر يناير القادم.

برشلونة تعاقد مع أولمو وفيكتور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ونجح في تسجيلهما مؤقتًا باستغلال ثغرة في هامش الرواتب بعد إصابة أندرياس كريستنسن، ولكن مع عودة الدنماركي وحلول الميركاتو الشتوي، سيكون على النادي الكتالوني تسجيل الثنائي بما يتماشى مع قاعدة 1 : 1 الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف في الاتحاد الإسباني.

ووسط التكهنات حول تعثر برشلونة في إيجاد حلًا لهذه الأزمة وإمكانية رحيل أولمو بالمجان في يناير، قال لابورتا للصحفيين في حفل "Auditori 1899":"أريد أن أشير إلى قيم الصحافة، نحن في برشلونة، نقدر بشدة الاستقلالية والإنصاف، ونؤمن أنه يتم توفير معلومات موثوقة حول ما يحدث في النادي، لذلك نناشد الجميع بالبحث عن الحقيقة والتمييز بين المعلومات والآراء، والتحقق من الأخبار حسب أصولها".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"نحن نعمل على تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، وقد تبين أننا قدمنا بعض المقترحات، نريد أن تكون كل السبل مفتوحة، نطمح في أن يتناسب أولمو وباو مع هامش راتب شتيجن، ونعمل على جمع الأموال اللازمة لاستيعاب هؤلاء اللاعبين".

وأوضح:"العقد مع نايكي ضروري جدًا، طلبت منا رابطة الدوري الإسباني أن نمر عبر الجمعية العمومية، وسنحاول الحصول على الموافقة الضرورية لتسجيلهما، ونبحث أيضًا عن طرق أخرى للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف".

وفي سياق متصل قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة سيتقدم بطلب لتسجيل أولمو وفيكتور يوم الإثنين المقبل في المحكمة التجارية، وهو إجراء روتيني للحصول على الخيارات المتاحة للاستعانة بهما دون أي انتكاسات في النصف الثاني من الموسم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إمكانية توقيع أعضاء مجلس إدارة برشلونة على ضمان بنكي من أجل تسجيل أولمو وفيكتور، وهو الأمر الذي قد يعرض ثرواتهم الشخصية للخطر.