ضمان يعرًّض ثرواتهم الشخصية للخطر .. لابورتا وفريقه يقدمون على "مخاطرة كبرى" لإنقاذ داني أولمو

هل تنجح خطة برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية، عن اتجاه نادي برشلونة للإقدام على مخاطرة شخصية كبيرة من أعضاء مجلس الإدارة، من أجل حماية لاعب الفريق الإسباني داني أولمو وتأمين بقاءه في النادي.

برشلونة تعاقد مع أولمو، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، قادمًا من نادي لايبزيج؛ لكن النادي الإسباني لم ينجح في تسجيله بالقائمة إلا عندما تعرض مدافعه أندرياس كريستنسن للإصابة، بسبب عدم وجود مساحة في هامش رواتب اللاعبين.

واستغل برشلونة هذه الثغرة لتسجيل أولمو "مؤقتًا" بدلًا من كريستنسن، وذلك حتى 31 ديسمبر الجاري، وإذا لم يوفر النادي مساحة في هامش الرواتب قبل الأول من يناير 2025؛ لن يتمكن اللاعب من المشاركة في أي مباراة مع الفريق لا محليًا ولا قاريًا، حتى نهاية الموسم الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والأكثر خطورة من ذلك، هو أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت قبل أسبوع أن أولمو لديه بند في عقده يسمح له بمغادرة برشلونة مجانًا، إذا لم يكن مسجلاً في يناير.

وفي تقرير جديد نشرته صحيفة "ذي أثليتك" فإن برشلونة يتحرك في أكثر من اتجاه لتأمين الأموال اللازمة لدخول حسابات النادي من أجل تغطية تسجيل داني أولمو بشكل دائم، حتى أن الأمر وصل إلى قيام أعضاء مجلس الإدارة بتضحية كبيرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لا ينبغي استبعاد إمكانية توقيع أعضاء مجلس الإدارة على ضمان بنكي - مما يعرض ثرواتهم الشخصية للخطر – من أجل السماح بتسجيل أولمو في ظل ضيق الوقت، وفشل حلول مالية أخرى من ضمنها بيع لاعبين في الفريق.

وأوضحت، أن لابورتا وفريقه استخدموا هذه المخاطرة من قبل وتحديدًا في العام الماضي لتسجيل التعاقدات على سبيل الإعارة جواو كانسيلو وجواو فيليكس، بضمان بقيمة 20 مليون يورو وفي عام 2022 لتسجيل كوندي - بضمان قيمته 11 مليون يورو.