"أشعر بالحزن لإصابة بيدري ودي يونج الخطيرة".. لعنة سان ماميس تدمر موسم تشافي!

"أعتقد أنهما سيغيبان لبعض الوقت"

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن حزنه عقب التعادل السلبي مع أتلتيك بيلباو، مساء الأحد في معقل الفريق الباسكي "سان ماميس"، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريح عقب المباراة: "إصابات بيدري ودي يونج لا تبدو جيدة للأسف، الأمر خطير، أشعر بالحزن لأنني أعتقد أنهما سيغيبان لبعض الوقت".

وتعرض فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، للإصابة في كاحل القدم اليمنى، وغادر الملعب لصالح زميله فيرمين لوبيز في الدقيقة 25، كما أصيب بيدري أثناء تمريره إحدى الكرات، ولم يستطع استكمال المباراة وخرج باكيًا، ودخل مكانه لامين يامال في الدقيقة 44.

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بهذا التعادل، تعقدت حسابات برشلونة في المنافسة على الليجا، إذ لم يستغل تعادل ريال مدريد مع فالنسيا (2-2)، وخسارة جيرونا ضد مايوركا بهدف دون رد، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف جيرونا و8 نقاط خلف الريال.

ويعد ملعب سان ماميس بمثابة اللعنة على برشلونة فيما يتعلق بالإصابات، حيث تعرض ظهير الفريق أليخاندرو بالدي لإصابة في كأس الملك، ستبعده حتى نهاية الموسم، كما تعرض أنسو فاتي لإصابة كبيرة في الملعب ذاته قبل عامين.