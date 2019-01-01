ليفانتي يرفض الاستسلام ويتوجه بقضية "تشومي" للمحكمة الرياضية

استئناف النادي رفض لكن القضية لم تغلق بعد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن ليفانتي توجهه للمحكمة الرياضية فيما يخص أزمته مع برشلونة بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به للاتحاد الإسباني.

كان ليفانتي قد تقدم بشكوى ضد برشلونة لإشراكه لاعبه الشاب تشومي خلال مباراة ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بين الفريقين رغم إيقافه عن اللعب مع الفريق الرديف لتراكم البطاقات الصفراء لديه، وقد انتهى اللقاء وقتها بانتصار ليفانتي 2-1 لكنه خسر الإياب 3-0 وغادر البطولة.

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ورفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلب ليفانتي كونه قُدم متأخرًا عن الموعد المحدد، إذ لم يُقدم النادي شكواه خلال 48 ساعة من الحادثة كما ينص القانون، بل انتظر حتى بعد لقاء الإياب بساعات.

وأبدى البارسا ثقته في صحة قراره مشاركة اللاعب نظرًا لأن قوانين اللعبة في إسبانيا تنص على سريان إيقاف لاعب الرديف مع الفريق الأول خلال نفس البطولة، مما يعني أن تشومي يحق له اللعب في الكأس لكن يُوقف عن مباريات الليجا.

وأعلن ليفانتي عبر حسابه الرسمي على تويتر توجهه للمحكمة الرياضية، علمًا أن قُرعة دور الـ8 أجريت بالفعل حيث سيلعب برشلونة ضد إشبيلية، وسيُقام لقاء الذهاب يوم غدٍ الأربعاء.