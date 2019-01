ميسي أفضل بديل في الليجا خلال القرن الـ21

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لا يتوقف ليونيل ميسي عن تحطيم الأرقام القياسية أو صناعة أرقام جديدة سيصعُب جدًا تحطيمها مستقبلًا.

ميسي شارك مع مقاعد البدلاء خلال مباراة برشلونة الأخيرة ضد ليجانيس في الليجا، وقد أحرز هدف فريقه الثالث الذي حسم الانتصار تمامًا بنتيجة 3-1 بعد مباراة صعبة.

هذا الهدف رفع رصيد أهداف ميسي حين يدخل اللقاء من مقاعد البدلاء إلى 22 هدفًا منذ بداية عام 2000 حتى الآن مما يجعله الهداف الأول للبطولة في القرن الـ21 فيما يخص اللاعبين البدلاء.

وقد حقق النجم الأرجنتيني هذا الإنجاز رغم أنه لم يبدأ اللعب في الليجا سوى في 16 أكتوبر 2004 حين دخل الملعب عند الدقيقة الـ82 أمام اسبانيول.

