ثنائي برشلونة يسخر من إندريك بسبب نيمار وبيلينجهام!

البرازيلي الشاب سقط فريسة لنجوم منتخب بلاده

سقط الشاب البرازيلي إندريك فيليبي، لاعب ريال مدريد الجديد، في فخ أسئلة الأفضل، ليجد نفسه فريسة لدى نجوم منتخب بلاده.

كان ريال مدريد قد اتفق مع بالميراس على صفقة إندريك في ديسمبر 2022 ولكنه لم يستطع جلبه لأوروبا، بسبب قوانين الاتحاد الدولي، سوى في يونيو الماضي، وقد سجله مؤخرًا ضمن قائمته في رابطة الليجا وتم تقديمه للجماهير في مؤتمر ضخم.

وعندما سئل إندريك في فقرة الأسئلة السريعة عن الأفضل بين إيدين هازارد ونيمار دا سيلفا، اختار مواطنه ونجم برشلونة السابقة بدون تفكير، لكن عندما وضع نيمار في مقارنة مع زميله جود بيلينجهام، انحاز الفتى الشاب لزميله الحالي في ريال مدريد.

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وعندما انتشر هذا المقطع في إحدى الحسابات بمنصة "إنستجرام"، علق الثنائي البرازيلي تياجو سيلفا ورافينيا، بوضع رسوم تعبيرية ضاحكة، في سخرية واضحة من اختيارات الفتى صاحب الـ17 عامًا.

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وكان إندريك قد أكد أن كريستيانو رونالدو هو قدوته منذ الطفولة، وقال في مؤتمر تقديمه: "أعشق ريال مدريد وكريستيانو رونالدو منذ الصغر، وحرصت أن أكون في المكان الذي لعب فيه".

وتواجد إندريك مع فريقه الجديد ريال مدريد بالولايات المتحدة، خلال جولة الفريق استعدادًا للموسم المقبل 2024-25، حيث خاض مباراتي ميلان وبرشلونة الوديتين.