"لعبت لريال مدريد من أجله" .. إندريك يضع كريستيانو رونالدو على عرش الأساطير

الفتى البرازيلي يفلت من الاختبار الصعب

بدون تردد أو حسابات، أجاب إندريك، لاعب ريال مدريد الجديد، عن الأسئلة المتعلقة بمقارنة نجومه المفضلين في كرة القدم، واستقر في النهاية على أن أفضلهم هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعندما سئل إندريك في فقرة الأسئلة السريعة عن الأفضل بين إيدين هازارد ونيمار دا سيلفا، اختار مواطنه ونجم برشلونة السابقة بدون تفكير، لكن عندما وضع نيمار في مقارنة مع زميله جود بيلينجهام، انحاز الفتى الشاب لزميله الحالي في ريال مدريد.

وتكرر السؤال بمقارنة بين بيلينجهام والأسطورة رونالدينيو، ليختار إندريك رونالدينيو ويفضله على جود وكذلك على زين الدين زيدان وإنييستا.

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وعندما تحولت المقارنة بين رونالدينيو وفينيسيوس جونيور، ابتسم إندريك وأكد أنه لا يستطيع تجاهل "فيني" وفضله في الاختيار على رونالدينيو وكذلك على زميله الحالي رودريجو جويس، قبل أن يتراجع عن دعم "فيني"، عندما تمت المقارنة بينه وبين الوافد حديثًا على ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي.

ومجددًا تراجع إندريك عن اختيار مبابي عندما وضع في مقارنة أمام الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن عندما تعلق الأمر بمقارنة بين ميسي وكريستيانو رونالدو، بدون تردد اختار "الدون" وفضله حتى على نفسه.

وكان إندريك قد أكد أن كريستيانو رونالدو هو قدوته منذ الطفولة، وقال في مؤتمر تقديمه: "أعشق ريال مدريد وكريستيانو رونالدو منذ الصغر، وحرصت أن أكون في المكان الذي لعب فيه".

وتواجد إندريك مع فريقه الجديد ريال مدريد بالولايات المتحدة، خلال جولة الفريق استعدادًا للموسم المقبل 2024-25، حيث خاض مباراتي ميلان وبرشلونة الوديتين.