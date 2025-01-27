في ظل اهتمام برشلونة.. أموريم يوضح سبب استبعاد راشفورد: سأشرك مدرب حراس المرمى قبله!

ماذا قال المدرب البرتغالي؟

يتواصل الغموض بشأن مستقبل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الذي يحظى باهتمام كبير من برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وخرج المهاجم الإنجليزي من حسابات مدربه روبن أموريم بشكل كامل، إذ لم يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة فولهام أمس الأحد، كما تواجد في المدرجات يوم الخميس الماضي في مواجهة رينجرز بالدوري الأوروبي.

بعد المباراة، سُئل أموريم عن راشفورد في مؤتمر صحفي، ولم يستطع المدرب البرتغالي أن يكون أكثر وضوحًا: "إذا لم تتغير الأمور، فلن أتغير، سأضع مدرب حراس المرمى قبل لاعب لا يُقدّم أفضل ما لديه كل يوم، في التدريب وفي الحياة، في كل تفصيلة. لن أتغير في هذا الأمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن راشفورد يضغط بكل قوته لمحاولة الانضمام إلى برشلونة، الذي لا يحتاج فقط إلى تغطية ناديه لجزء من راتبه، بل يحتاج أيضًا إلى رحيل لاعب (يُمكن أن يُغطي راتبه وصول الجناح الإنجليزي).

وختمت: "راشفورد مُستعد للمساهمة من جانبه بالتنازل عن جزء من راتبه من أجل الخروج من جحيم يونايتد".